Beşiktaş ve Galatasaray'dan Sinisa Sanicanin harekatı

Devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş ve Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes transferleriyle dikkat çeken Galatasaray'ın devre arasında sürpriz bir isim için de girişimlerde bulundukları kaydedildi. Rumen basınından Telekom Sport'un haberine göre ara transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray, Vojvodina forması giyen Sinisa Sanicanin için temaslarda bulundular.

2017'den bu yana Sırbistan'da Vojvodina forması giyen Sanicanin, Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla da 8 maça çıktı. Sol ayaklı bir stoper olarak savunmadaki performansıyla öne çıkan Sanicanin'in sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

Sanicanin için Romanya'dan Universitatea Craiova devrede olsa da transferde işlerinin pek kolay olmadığı aktarılıyor. Çünkü Beşiktaş ve Galatasaray tarafından izlenen oyuncu için İskoçya Premier Lig ekiplerinden Celtic'in ısrarcı olduğu belirtilmekte.