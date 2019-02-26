Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber Vodafone Park'ta gol yağmuruna sahne olan derbinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Akhisarspor PFDK'ya sevk edildi. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle; 1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 22.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu STRAHIL VENKOV POPOV'un 23.02.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5- BURSASPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 7- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 9- FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 10- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 11- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü futbolcusu RÜŞTÜ HANLI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 12- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 13- OSMANLISPOR FK'nın 24.02.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 14- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 23.02.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 15- FETHİYESPOR Kulübü idarecisi MURAT ÖZAVCI'nın 23.02.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 16- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 23.02.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 17- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-BAK SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 18- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 19- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 20- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü futbolcusu AYBERK ALTAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 21- SARIYER Kulübü'nün 23.02.2019 tarihinde oynanan SARIYER-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 22- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü GÜRAY GENÇ'in 23.02.2019 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 23- MANİSASPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 24- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL ERTEKİN'in 24.02.2019 tarihinde oynanan NİĞDE ANADOLU FK A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 25- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü AHMET GÜVEN PİRİSKENDER'in 24.02.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 26- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 27- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 28- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 29- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu EMRE TEKİN PINAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 30- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan KÖRFEZSPOR KULÜBÜ-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 31- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 32- DÜZCESPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-ALİBEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 33- CİZRESPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 34- 1461 TRABZON Kulübü futbolcusu AHMET EREN'in 24.02.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 35- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 36- PAYASSPOR Kulübü futbolcusu CUMA ALİ ÜZÜM'ün 24.02.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, PAYASSPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 37- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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