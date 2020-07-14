Beşiktaş ve Fenerbahçe’de ne kadar eksik var?

Şampiyonluk fırsatını matematik açıdan kaçıran iki takım, pazar günü saat 21.00'de mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle verilen aranın ardından Süper Lig'in yeniden başlaması üzerine alınan önlemlere rağmen sakatlıklara engel olunamadı.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın çok önemli futbolcuları mücadelede yer alamayacak.

Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik?

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek 3 puanı almak ve taraftarlarını biraz olsun mutlu etmek istiyor.

Fakat takımın eksikleri can sıkıcı olacak gibi duruyor. Fenerbahçe'de, Sivasspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan ayrılan Tolgay Arslan'ın Beşiktaş maçına çıkamayacağı netleşti.

Aynı maçta sakatlanan Simon Falette'nin durumun ne olacağı henüz belli değil.

Sakat olan Mehmet Ekici ile Mevlüt Erdinç'in de söz konusu mücadelede top koşturamayacağı ifade edildi.

Diğer yandan, Sadık Çiftpınar'ın da önceden ameliyat geçirerek sezonu kapattığı biliniyor.

Beşiktaş'ta hangi oyuncular eksik?

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Douglas ile sarı kart cezalısı olan Georges-Kévin N'Koudou da kadroda bulunmayacak.

Kevin-Prince Boateng'in mücadeleye çıkması beklenirken, Burak Yılmaz'ın ne olacağı ise henüz belli değil.