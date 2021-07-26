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Spor

Beşiktaş ünlü golcüye mesaj yolladı

Beşiktaş, kulübü Dalian PRO ile mahkemelik olma ihtimali bulunan Venezuelalı forvet Salomon Rondon'a, "Sorunlarını hallet, sonra görüşelim" mesajı yolladı. Takımı ise oyuncuya vize vermek için "Alacaklarını bırak" şartını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 08:27:00 -
Beşiktaş ünlü golcüye mesaj yolladı

Sergen Yalçın, takımı Şampiyonlar Ligi'nde de atağa kaldırabilecek bir golcü arıyor. Son olarak Çin takımlarından Dalian Pro'da forma giyen Salomon Rondon ile Beşiktaş arasında görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş, oyuncu için senelik 2 milyon Euro'nun altında bir maaş öngörüyor.

Siyah-beyazlılar, kulübü Dalian PRO ile mahkemelik olma ihtimali bulunan Venezuelalı forvete, "Sorunlarını hallet, sonra görüşelim" mesajı yolladı. Çin ekibi ise oyuncuya vize vermek için "Alacaklarını bırak" şartını öne sürdü.

Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Salomon Rondon, kulübü Dalian PRO ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin'den ayrılmak istiyor.

Yıllık 2 milyon Euro'nun altında maaş öngördüğü futbolcuyla temasa geçen siyah-beyazlılar, "Kulübünle problemini çöz, bonservisini al gel, görüşelim" dedi.

Dalian PRO davalık olma aşamasına gelen Rondon'da, Josef de Souza'ya benzer bir süreç yaşaması muhtemel. Bu nedenle Beşiktaş riske girmek istemiyor. Kartal, girişime başlamak için Venezuelalı'nın kulübüyle yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.

Dalian PRO, 31 yaşındaki oyuncuya alacaklarını bırakması koşuyla bonservisini vermeyi önerdi ancak tecrübeli golcü şu ana kadar hak edişlerinden vazgeçmedi.

Salomon Rondon'un durumunun önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Sabah

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