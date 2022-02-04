Beşiktaş turnayı gözünden vuracak!

Transferde Gedson Fernandes ile sözleşme imzalayarak bombayı patlatan Beşiktaş'ta forvet hattı için Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız Alexandre Lacazette için girişimler başladı.

Yönetim, Boupendza'nın yanı sıra İngiliz devi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız Alexandre Lacazette'i de gündemine aldı.

beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler ülkemizde Atakaş Hatayspor formasıyla kol krallığı yaşayan Aaron Boupendza ile Arsenal'in Fransız yıldızı Alexandre Lacazette'i transfer listesine aldı.

ALEXANDRE LACAZETTE KİMDİR?

28 Mayıs 1991 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Alexandre Lacazette, futbola Olympique Lyon altyapısında başladı. Fransız forvet, 2009 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Lyon formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 53 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.

Bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 22 maçta 5 gol ve 4 asist kaydeden Lacazette, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta 3 gol attı.

Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.