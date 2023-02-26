Beşiktaş tribünündeki ahlaksızlık çileden çıkarttı! Semih Yalçın'dan ayrılık açıklaması

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, stadyumlarda siyasete alet edildi.

Fenerbahçe taraftarının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da "Hükümet istifa" tezahüratları attı.

MHP Genel Merkezi tarafından yapılan, "Sayın Devlet Bahçeli, Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılmıştır." açıklamasının ardından bir ayrılık haberi de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

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'Yakışmamıştır!'

Yalçın Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Ben de Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum.