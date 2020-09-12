Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Beşiktaş kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor ile karşılacak olan Beşiktaş'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) şoku yaşanıyor.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Açıklamada; Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun (TFF) Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin koronavirüs tarama testlerinde Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalandığı ifade edildi.
Ayrıca; Yalçın için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığınca belirlenen protokollere uygun başlandığı da kaydedildi.
İşte Beşiktaş kulübünden yapılan o açıklama: