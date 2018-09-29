Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş maçın yıldızını açıkladı

Şenol Güneş, aldıkları galibiyetin kendileri adına önemli olduğunu söylerken, sahanın yıldızı olarak da Medel'i seçti.

Tecrübeli teknik adam maçı değerlendirirken ''Kendi sahamızda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Genel olarak kazanmayı hak eden takımdık. Seyirci destek oldu. Rakip de kendi çapında hızlı hücuma, etkili olmaya çalıştı. Moral ve güven olarak da önde olunca 2-0 kapattık. Rakibin önde iyi oyuncuları var ama güven kaybı olunca zaman zaman düşebiliyorlar. Bizim için kazanmış olmak iyi oldu'' ifadelerini kullandı.

"MEDEL SAHANIN YILDIZIYDI"

Güneş, Medel'den övgü dolu sözlerle bahsederken ''Eksik olabilir ama sahaya eksik çıkmıyoruz. Elimizdeki oyuncuların sahada ne verdiği önemli Bugün Medel sahanın yıldızıydı. Bütün mesele koşmak, mücadele etmek, takım adına bir şeyler vermek. Eksiklerimiz de var. Bugün sürekli gol yiyen bir takım olarak gol yememek de önemliydi'' dedi.

"KENDİ DOĞRULARIMIZLA..."

Şenol Güneş son olarak ''Beşiktaş aile takımı, ciddi, adalet duygusu fazla olan. Sevgiyi, saygıyı gösteren, doğruları fazla olan bir takımız. Kendi doğrularımızla, kendi oyunumuzla başarılı olmayı istiyoruz'' şeklinde konuştu.