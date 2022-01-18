Beşiktaş tek golle 3 puanı aldı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-Beyazlı ekip 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada penaltıdan Batshuayi kaydetti.
Volkan Demirel kırmızı kart gördü
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel, 90+2'de hakeme itirazlarının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Beşiktaş deplasmanda galibiyet hasretine son verdi
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Beşiktaş, deplasmandaki 8 maçlık galibiyet hasretine de son verdi ve puanını 35'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'a konuk olacak.
Teixeira 7 maç aradan sonra kadroda
Sakatlığı ve hastalığı nedeniyle son 7 maçta kadroda yer alamayan Alex Teixeira, Fatih Karagümrük maçında kadroda kendisine yer bulabildi.
Sakatlığı sonrası Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını kaçıran Teixeira, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında kadroda yer alamadı.
Brezilayalı yıldız karşılaşmanın 89. dakikasında Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Batshuayi'nin yerine oyuna girdi.
VavaCars Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 90 Biraschi), Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 90 Alparslan Erdem), Adnan Uğur (Dk. 46 Levent Mercan), Jimmy Durmaz (Dk. 76 Pesic), Emre Mor, Borini, Karamoh (Dk. 58 Vato Arveladze), Bistrovic
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 79 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 88 Salih Uçan), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 79 Gökhan Töre), Batshuayi (Dk. 88 Alex Teixeira)
Gol: Dk. 39 Batshuayi (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Volkan Demirel (Teknik sorumlu) (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 73 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 77 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)