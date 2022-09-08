Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı
Nathan Redmond'u transfer eden Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü de kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibine 5 milyon lira kiralama bedeli ödeyecek.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş transferin bitmesine kısa bir süre kala peş peşe transferleri açıklıyor. Siyah-beyazlılar, Nathan Redmond'un ardından Tayfur Bingöl'ü de renklerine bağladı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan yeni transferi Tayfur Bingöl, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a 5 milyon lira kiralama bedeli ödeyecek.
Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabilecek.