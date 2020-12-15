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Spor Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:20:19 -
Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile 17 Aralık Perşembe günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Taktik programla devam eden idmanda oyuncular, sonraki bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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