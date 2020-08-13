  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:07:05 -
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2020-2021 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'na katılacak kulüpleri açıkladı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Beşiktaş Sompo Sigorta, gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yer alacak.

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 16 kulüp şu şekilde:

Kapfenberg Bulls (Avusturya), Borisfen (Belarus), Rilski Sportist (Bulgaristan), Körmend, Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), Ironi Ness Ziona (İsrail), Pallacanestro Reggiana (İtalya), KK Mornar Bar (Karadağ), Heroes Den Bosch (Hollanda), BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya), CSU Sibiu, CSM Oradea (Romanya), Parma Basket (Rusya), Beşiktaş Sompo Sigarta (Türkiye), Kiev Basket, Prometey (Ukrayna)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında yer alacak 12 kulüp ise bu turnuvaya katılamamaları durumunda FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyi seçtiğini duyurdu.

FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçememeleri halinde FIBA Avrupa Kupası'na katılacak takımlar ise şöyle:

Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Tsmoki-Minsk (Belarus), Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi), Bakken Bears (Danimarka), London Lions (Büyük Britanya), Iraklis (Yunanistan), Donar (Hollanda), Anwil Wloclawek (Polonya), Sporting Clube de Portugal (Portekiz), Fribourg Olympic (İsviçre), Dnipro (Ukrayna)

FIBA Avrupa Kupası'nda gelecek sezonun kura çekimi, 18 Ağustos Salı günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak. Kulüp sayısındaki düşüş nedeniyle değiştirilen formata göre normal sezon, 3 veya 4'erli ekipten oluşacak 7 grupta oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında
Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldü..
Aracın yağ yaktığı nasıl anlaşılır?
Otomotiv

Aracın yağ yaktığı nasıl anlaşılır?

İkinci el araç alacakların en çok dikkat ettiği konulardan biri olan aracın yağ yakması istenilmeyen bir durumdur. Peki aracın yağ yaktığı n..
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı