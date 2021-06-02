Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaştı! Gözler şimdi Fenerbahçe'de

Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'den sonraki durağı Beşiktaş oluyor. Bu sezon Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan ve ayrılmayı düşünen Sinan'ın menajeri Ersin Akan, oyuncusu için Beşiktaş'la görüştü.

Fenerbahçe için de önemli futbolcu olmayan Sinan'ın ayrılma ihtimali bir hayli fazla gözüküyor.

Belirleyici Fenerbahçe

Beşiktaş ve Sinan cephesi, transfer için yeşil ışık yaktı ama top Fenerbahçe'de.

,Sarı-Lacivertliler, oyuncusundan bonservis bedeli istemezse Sinan Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Başkanlık seçimi ve hocanın belli olmasının ardından bu transferin durumu netlik kazanacak.