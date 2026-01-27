  • İSTANBUL
Adıyaman'da iş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi öldü

Adıyaman'da çalıştığı sırada iş makinasıyla duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da çalıştığı sırada iş makinasıyla duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

M.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ekskavatör, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren bir inşatta kazı yaptığı sırada yan tarafta bulunan Abdullah Akbulut'u fark edemeyince duvarla iş makinesinin arasına sıkıştırdı.

İhbarla bölgeye 112 Acil sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

