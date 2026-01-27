  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen durmuyor! Han Yunus ve Refah’a bomba yağdı: Can kaybı 71 bin 660’a çıktı Ülkedeki ABD’li petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniliyor Yaşasın Trump'a az kaldı Netanyahu böyle havladı: 'Sünni Müslümanlara karşı savaşacağız!' Netanyahu’nun telefonla konuşurken verdiği fotoğraf olay oldu! Gören herkes aynı detaya takıldı 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı Bir kez daha Antarktika'dayız Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu ABD dostu Rodriguez, kişisel tehditlerden korkmadıklarını belirtti Vitrine oynuyor Erdoğan’ın ayak sesleri İsrail’i titretiyor Elektrik restine petrol zammı: Ekvador'dan Kolombiya'ya ağır yaptırım Eczacılıkta ruhsat rantı: Sıfır eczane açmak 5 milyon, devralmak 25 milyon!
Aktüel Açılan mazgaldan havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Aktüel

Açılan mazgaldan havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Açılan mazgaldan havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir çocuğun havalandırma sistemine düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi. Olay, mazgalın açılmasıyla gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta mazgalın açılması sonucu havalandırmaya düşen çocuk yaralandı.
Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalledeki bir binanın önünde bulunan mazgalın kapağını bir kişi açtı. O sırada bir çocuk dengesini kaybederek açık kalan mazgaldan havalandırma boşluğuna düştü. Düşme sonucu yaralanan çocuk için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.,
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin mazgal kapağını açtığı, bu sırada çocuğun bir anda açık mazgaldan aşağıya düştüğü anlar yer aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23