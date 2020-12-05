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Spor Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişe geçti
Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişe geçti

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Yalçın yönetiminde 10 maçlık periyotlar itibarıyla son 4 sezonun en çok puanını topladı - Şenol Güneş yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019'da 18 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon 15 puanda kalmıştı - Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 10 maçta 19 puan elde etti - Siyah-beyazlı takım, 10 maçta attığı 20 golle de önceki 3 sezonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:53:09 -
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişe geçti

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde geride kalan 3 sezondan daha iyi performans gösterdi.

Ligde son 3 karşılaşmada önemli galibiyetlere imza atan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 10 maçlık periyotlar itibarıyla son 4 sezonun en çok puanını, galibiyetini alıp, en çok golünü atmayı başardı.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 lig maçında 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 19 puan topladı.

Bu sezon gollü galibiyetlere imza atan siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri 20 kez havalandırdı.


- Şenol Güneş'in son 2 sezonundan daha iyi performans


Beşiktaş, iki kez şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş'in son 2 sezonundan daha iyi bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlı ekip, eski teknik direktörü Güneş yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında beşer galibiyet, üçer beraberlik ve ikişer yenilgiyle 18'er puan elde etti.

2017-2018 sezonundaki 10 maçta 16 gol atan Beşiktaş, bir sonraki sezon 19 gol kaydetti.


- Geçen sezonu da geçti


Beşiktaş, büyük sıkıntılar yaşadığı geçen sezonki performansını da geride bıraktı.

Siyah-beyazlı takım, Abdullah Avcı yönetimindeki 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 15 puanda kaldı.

Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 13 gol atabilmişti.


- Son 6 maçta büyük çıkış


Siyah-beyazlı ekip, özellikle kritik haftalarda önemli bir çıkış yakaladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece bir galibiyet alabilen ve ayrıca bir kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 puan toplayabildi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının da olduğu son 6 haftada ise 5 kez rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, topladığı 15 puanla üst sıralara yükseldi.

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