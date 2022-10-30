  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya TOGG için sıraya girdi! Yetkili isimden heyecanlandıran sözler

Promosyon tutarında büyük artış! Bakan talimat verdi, o rakama yükseltildi

ASELSAN'dan askerimize (jandarma) yapay zeka desteği geliyor! Yedi gün 24 saat kesintisiz görev

Araplar Türkiye'nin 3 devini satın alacak! İşte bu kötü haber

Muhalif medya TOGG'u böyle gördü! Bakın ne başlıklar attılar

Bu maçı hiç unutmayacak! Rennes'in hocasından Fenerbahçe'ye akılalmaz sözler

Terörün parçaladığı hayatlar! Kardeşleri için yaptıkları boş mezarla teselli buluyorlar

Sözcü gazetesi, o yazarını kovdu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Rusya'nın son kararı herkesi şoke etti! Cihat Yaycı Paşa "Vallahi Türkiye'ye bu olur" deyip uyardı

Togg'un içindeki detaylar ortaya çıktı! Meğer, torpidoda sürücüye bakan cihaz...
Spor Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu
Spor

Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 19:15:00 -
Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu

Beşiktaş ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

İlk gol Cenk'ten

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılarda 33. dakikada sahneye çıkan Weghorst farkı 2'ye çıkardı. Ümraniyespor'da ise Del Valle 45. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü.

Beşiktaş farklı kazandı

İkinci yarı ise sahada Beşiktaş fırtınası yaşandı. Siyah-beyazlılar 48. dakikada Tayyip Talha ile 3. golü bulurken, Ümraniyespor 57. dakikada Avounou ile karşılık verdi. 62. dakikada Cenk Tosun ve 78. dakika Weghorst attığı gollerle takımını 5-2 öne geçiren isimler oldu.

Güneş'ten müthiş başlanğıç

Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, Ümraniyespor'u 5-2 yenerek 2 haftalık galibiyet özlemini dindirdi. Siyah-beyazlılar bu zaferle ligde puanını 22'ye yükseltti.

 

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Spor

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Ceyhun Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta görevine devam edecek mi?
Ceyhun Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta görevine devam edecek mi?

Spor

Ceyhun Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta görevine devam edecek mi?

Talisca, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Olay paylaşım...
Talisca, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Olay paylaşım...

Spor

Talisca, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Olay paylaşım...

Beşiktaş, Güneş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş, Güneş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Spor

Beşiktaş, Güneş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Son dakika: Beşiktaş'tan Vodafone'un stat isim hakkı sponsorluğu hakkında açıklama
Son dakika: Beşiktaş'tan Vodafone'un stat isim hakkı sponsorluğu hakkında açıklama

Spor

Son dakika: Beşiktaş'tan Vodafone'un stat isim hakkı sponsorluğu hakkında açıklama

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı
Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı

Yerel

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı

Yine CHP yine işçiye eziyet! Beşiktaş Belediyesi'nde iş bıraktılar
Yine CHP yine işçiye eziyet! Beşiktaş Belediyesi'nde iş bıraktılar

Gündem

Yine CHP yine işçiye eziyet! Beşiktaş Belediyesi'nde iş bıraktılar

Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor
Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor

Spor

Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor

Beşiktaş ve Trabzonspor kapışacak! Bakalım kim kazanacak?
Beşiktaş ve Trabzonspor kapışacak! Bakalım kim kazanacak?

Spor

Beşiktaş ve Trabzonspor kapışacak! Bakalım kim kazanacak?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri
Beşiktaş - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri

Spor

Beşiktaş - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri

Beşiktaş-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti ÖZET
Beşiktaş-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti ÖZET

Spor

Beşiktaş-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti ÖZET

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23