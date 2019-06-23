Beşiktaş seçim sonuçları 2019 | İstanbul Beşiktaş 23 Haziran seçim sonuçları oy oranları

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştı. YSK, iptal edilen İBB seçimlerinin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İptal edilen İBB seçimleri için bugün İstanbullular sandık başına gitti.

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