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Spor Beşiktaş savunmayı düzeltiyor
Spor

Beşiktaş savunmayı düzeltiyor

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçta 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:55:00 -
Beşiktaş savunmayı düzeltiyor

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 deplasmanda yenen ve zirvede yarışa devam eden Beşiktaş, savunmasını düzeltmeye başladı.

Sezon başından bu yana kötü savunmasıyla dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı ekip, son 5 maçında daha başarılı performans göstermeyi başardı.

Süper Lig'de bu sezon 12 maçta oynanan ve Avrupa Kupası'nda oynanan Beşiktaş ligde 21 gol yuttu ve Tarım da dahil olmak üzere son 5 maçta Türkiye Kupası 3 gol gördü.

Siyah beyazlı ekip, kötü savunduğu 12 maçta ortalama 1.7 gol attı ve son 5 maçında ortalama 0.6 gol kaydetti. Beşiktaş, bu 5 maçta başarılı savunmasıyla ortalamasını da 1.7'den 1.4'e düşürdü.

Sezonun ilk 12 maçlık bölümünde siyah-beyazlılar sadece Yeni Malatyaspor maçında gol atmazken, daha iyi savundukları 5 maç bölümünde Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nde 3 kez gol attılar. .

Beşiktaş, uzun bir aradan sonra üst üste iki maçta kalesinde golü kapattı.

Bu sezonun 12 maçlık periyodunda üst üste iyi savunma yapamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarını golsüz tamamladı.

Beşiktaş, deplasmanda da 6 maç sonra rakibine gol şansı vermedi.

Geçen sezonun son maçında yine Ankara'da Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek dış sahada gol yemeyen siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek bunu yine Başkent'te gerçekleştirdi.

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki Trabzonspor (3-1), İttifak Holding Konyaspor (1-4), Yukatel Denizlispor (3-2), Gaziantep FK (1-3), Fenerbahçe (4-3) ve Aytemiz Alanyaspor (1-2) maçlarında gole engel olamadı.

Siyah-beyazlı takımın savunması, gole de katkı yapmaya başladı.

Beşiktaş'ın defans oyuncuları son 6 maçta 5 gol attı. Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbi maçında stoperde oynayan Necip Uysal ve sonradan oyuna girerek sol bekte görev alan Fabrice N'Sakala gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'na 3-1 üstünlük kurduğu karşılaşmada ise sağ bek Valentin Rosier gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ta savunma adına gole katkı yapan bir diğer oyuncu ise stoper Domagoj Vida oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında şık bir gole imza atan Vida, MKE Ankaragücü karşısında da takımının tek golünü atan oyuncu oldu.

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