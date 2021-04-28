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Spor Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor
Spor

Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 22:41:00 -
Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada N'Koudou, 57. dakikada Gökhan Töre ve 75. dakikada Ghezzal kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 87. dakikada frikikten İsmail Köybaşı ve 89. dakikada Djokovic'ten geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş 78 puanla liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Rizespor ise Denizlispor deplasmanına gidecek.

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