Beşiktaş şampiyonluk yarışında farka gitti

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin (17) attığı gol sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

2. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0

5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Munir'den döndü. Sola açılan topu N'Koudou içeri çevirdi, Ghezzal'ın vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

10. dakikada Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Ghezzal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutu kaleciden dönerek taca çıktı. Hızlı kullanılan taç atışında Ljajic pasını ceza sahası içinde Atiba'ya bıraktı. Atiba tek pasla çizgiye inen Larin'e topu çıkardı, Larin düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

14. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Rosier'in sağdan ortaladığı topu ceza yayı önünde Ljajic tek pasla sağdan gelen Larin'e aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Larin düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

17. dakikada Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun şutu az farkla uzak direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Boupendza'nın soldan içeri çevirdiği topa Akintola ceza sahası içinde vurdu, kalesini terk eden Ersin topun kaleye gitmesine izin vermedi.

34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

38. dakikada Beşiktaş skoru 4-0'a taşıdı. Ghezzal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou, ceza sahasına girerek önündeki kalabalık savunmaya rağmen şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 4-0

44. dakikada Beşiktaş skoru 5-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını sağ tarafta karşılayan Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, arka direkte Rıdvan Yılmaz düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-0

55. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun kısa düşen geri pasını yakalayan Larin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0

65. dakikada Beşiktaş'ın 7. golü geldi. Rosier'in sağdan ortasında Larin arka direkte kayarak topu ağlara gönderdi: 7-0

73. dakikada soldan çizgiye inen Akintola'nın içeri çevirdiği topa Diouf vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 81'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

Siyah-beyazlı ekip, sezonun en gollü karşılaşmasına da imza atarken, Beşiktaş'ta Cyle Larin attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu.

Beşiktaş'tan gol rekoru

Hatayspor karşısında ilk yarıya 5 gol sığdıran Beşiktaş, aynı zamanda bir ilke imza attı.

Siyah-beyazlı ekip lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol atarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezonki en gollü galibiyetini aldı. Sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş, Hatayspor karşısında gol rekoru kırdı.

Beşiktaş en son 7 golü 2018-2019 sezonunda atmıştı. Siyah-beyazlı ekip o maçta yine Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 yenmişti.

Larin ikinci kez bir maçta 4 gol kaydetti

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Cyle Larin, Atakaş Hatayspor maçında düğümü çözen isim oldu.

11, 14, 55 ve 65. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynayan Larin, 4 haftalık aranın ardından gol sevincini 4 golle yaşadı. Attığı gollerle gol sayısını 19'a yükselten Larin, 15 golü bulunan Vincent Aboubakar'ı geride bırakarak siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi oldu. Kanadalı forvet, sezonun ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğü ile sona eren Çaykur Rizespor maçında da 4 gol kaydetmişti.

Larin son golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında kaydetmişti.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta ilk golünü attı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü attı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon Sergen Yalçın'ın 17 maçta görev verdiği 19 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 44. dakikasında profesyonel kariyerinin ilk golüyle tanıştı.

Mücadelenin 43. dakikasında sakatlık geçiren N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra siyah-beyazlı ekibin 5. golünü attı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Alınan skor biraz fantastik. Beklediğimiz bir skor değildi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için 3 puandan çok daha fazlasını ifade eden bir maç oynadık. Bizim için 3 puandan fazlasıydı. Final yolunda maçlar çok zor. Herkes çok mücadele edip elinden gelenin en iyisini yapıyor. Alınan skor biraz fantastik. Beklediğimiz bir skor değildi." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında soru almayan Yalçın, "15 dakikada 3 gol gelmesi rakibin direncini erken kırdı ve farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iştahı, arzusu, motivasyonları bugün için maksimum seviyedeydi. Sezonun en iyi 45 dakikasını oynadık diyebilirim. Hepsine teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştık. Kalan 3 haftalık bölümde daha iyi oyun ve daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.