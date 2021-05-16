Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Galatasaraylı futbolcular yıkıldı İşte o anlar…

Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluk mücadelesinde nefes kesen anlar yaşandı.

Şampiyonluğun en net iki adayı Galatasaray ve Beşiktaş, müzelerine bir kupa daha götürmek için mücadele ettiler.

Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İzmir'den gelecek gol haberi için beklediler. 2-1 önde olan Beşiktaş, maçı bırakmadı ve 2020-21 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaraylıların üzüntüleri

İzmir'den Galatasaray adına kötü haber gelince, sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip adeta yıkıldı.

Üzüntüden kendilerini yerlere bırakan oyuncular, şampiyonluğu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar.