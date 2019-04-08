Beşiktaş Rize'ye patladı! Tam 9 gol Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig 27. hafta kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti. Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Didi Stadı'nda karşılaştı. Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçı Beşiktaş 7-2 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Vida, 14 ve 78. dakikalarda Adem Ljajic, 64. dakikada Burak Yılmaz, 71, 82 ve 90. dakikalarda Güven Yalçın attı. Rizespor'un sayılarını ise 42. dakikada Vedat Muriqi ve 70. dakikada Abarhoun kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 50'ye çıkardı, Rizespor ise 34 puanda kaldı.

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