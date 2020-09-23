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Spor Beşiktaş-Rio Ave maçına doğru
Spor

Beşiktaş-Rio Ave maçına doğru

Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva: - "Futbol içindeki herkes bu maçları taraftarla beraber oynamak ister. Kesinlikle Beşiktaş da taraftarıyla oynamak istiyordur. Fakat ben bizim için avantaj olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bu bir final maçı. Şansları yüzde 50 yüzde 50 olarak görüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:59:28 -
Beşiktaş-Rio Ave maçına doğru

İSTANBUL (AA) - Portekiz ekibi Rio Ave'nin teknik direktörü Mario Silva, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Silva, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş'ın çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Futbol içindeki herkes bu maçları taraftarla beraber oynamak ister. Kesinlikle Beşiktaş da taraftarıyla oynamak istiyordur. Fakat bunun bizim için avantaj olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bu bir final maçı. Şansları yüzde 50 yüzde 50 olarak görüyorum." diye konuştu.

İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Çok önemli bir maça çıkacağız yarın ama elemizden geleni yapıp gruplara kalmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kısa dönemde çok fazla maça çıkmalarının oyuncular üzerinde yorgunluk gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Silva, "Evet ama ona göre çalışıyoruz biz. İdmanları ona göre yapıyoruz. Her futbolcudan maksimum performans almaya çalışıyorum. Maçlara bakarsak da fiziksel olarak ikinci yarılarda düşmediğimizi görebilirsiniz. Sonuç almaya odaklı oynuyoruz, o yüzden problem olduğunu, yorgunluk olduğunu söyleyemem şu an için." değerlendirmesinde bulundu.

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