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Spor Beşiktaş penaltılarla yarı finalde!
Spor

Beşiktaş penaltılarla yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltılara giden maçta Beşiktaş, rakibini 4-3 mağlup ederek eledi ve yarı finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 07:58:00 -
Beşiktaş penaltılarla yarı finalde!

3. dakikada Oğuzhan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Montero'nun kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

13. dakikada Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk'e pas atmak istedi ama savunmadan seken top tekrar Oğuzhan'ın önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1

18. dakikada Konyaspor'un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı. 1-1

33. dakikada Oğuzhan'ın sol kanattan direkt kaleye kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

 

52. dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Cenk'in pasında Rosier'in sağ çaprazdan vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

57. dakikada Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte N'Koudou kale önüne çevirdi. Cenk'in kafa vuruşuyla gönderdiği topu kaleci Eray parmaklarının ucuyla çeldi.

72. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan N'Koudou sağ çaprazdan vuruşunu yaptı fakat top yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Atiba kafayı vurdu. Yerden seken top üstten auta gitti.

80. dakikada Larin sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Eray gole izin vermedi.
100. dakikada Rosier'in içeriye çevirdiği topa Ghezzal kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Eray'da kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Konyaspor: Eray, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Musa (Oğuz Kağan dk. 78), Amir (Diomande dk. 46), Shengelia (Miya dk. 61), Milosevic (Rahmanovic dk. 78), Sekidika (Bütüçi dk. 91), Cikalleshi (Kravets dk. 65)

Yedekler: Erten, Adil, Barış, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero (Welinton dk. 25), Vida, N'Sakala, Necip, Atiba (Mensah dk. 106), Hasic (Larin dk. 65), Oğuzhan (Josef dk. 83), N'Koudou (Ghezzal dk. 83), Cenk (Aboubakar dk. 65)

Yedekler: Ersin, Ljajic, Mensah, Serdar Saatçi, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Oğuzhan (dk. 13) (Beşiktaş), Abdülkerim (dk. 18) (Konyaspor)

Penaltı atanlar: Ghezzal, Necip, Rosier (Beşiktaş), Guilherme, Miya (Konyaspor)

Penaltı kaçıranlar: Kravets, Skubic, Abdülkerim (Konyaspor), Mensah (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Montero, Necip (Beşiktaş), Cikalleshi, Shengelia, Ahmet Çalık (Konyaspor)

 

 

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