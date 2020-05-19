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Spor

Beşiktaş paylaşımı pahalıya mal oldu

Bursaspor, Beşiktaş paylaşımı yapan altyapı oyuncusu Yiğit Şengil’i kulüpten gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:12:11 -
Beşiktaş paylaşımı pahalıya mal oldu

Bursaspor, Beşiktaş paylaşımı yapan altyapı oyuncusu Yiğit Şengil’i kulüpten gönderdi.


Yeşil-beyazlıların altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil, Beşiktaş’la ilgili bir paylaşım yapması üzerine Bursaspor’dan gönderildi. Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncunun, dün gece itibariyle Bursaspor kariyeri sona erdi.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil’in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.


Öte yandan bu olayın ardından Bursasporlu ve Beşiktaşlı taraftarların, sosyal medyadan hararetli tartışmaları gözlerden kaçmadı.

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