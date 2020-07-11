Beşiktaş Papiss Cisse ile mi anlaştı? Transferde sona mı gelindi?

Süper Lig’de bu sezon tüm planlarını sıralamayı Şampiyonlar Ligi potasında tamamlama üzerine yapan Beşiktaş, bir yandan da yeni dönem öncesinde transfer çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, "Küçülmeye gitmiyoruz. Beşiktaş, sadece gençlerle oynamaz. Yeni sezonda şampiyonluk yaşamak için bir kadro kuracağız" açıklamalarının ardından harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, genç hocanın eski oyuncusunu radara aldı.

Papiss Cisse bonuslarla ikna ediliyor

Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş Yönetimi’nin, garanti para ve bonus formülüyle tecrübeli futbolcunun istediği rakamı vermeyi planladığı belirtildi.

Buna göre Beşiktaş, 1 milyon Euro garanti paraya ek olarak; oynadığı her 10 maç ve attığı her 5 gol için de toplamda 500 bin Euro’luk bir bonus teklif ettiği; toplam rakamın 1.5 milyon Euro’yu bulduğu ifade edildi.