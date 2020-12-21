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Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:25:00 -
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda diğer oyuncular, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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