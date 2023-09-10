  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş milli arada Karagümrük'ü iki golle geçti
Spor

Beşiktaş milli arada Karagümrük'ü iki golle geçti

Yeniakit Publisher
2023-09-10 20:34:00 -
Beşiktaş milli arada Karagümrük'ü iki golle geçti

Beşiktaş, Karagümrükle karşı karşıya geldi. Rachid Ghezzal ile Ante Rebic'in attığı gollerle Beşiktaş, 2-0'lık skorla galip geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak ve milli arayı boş geçmeyecek. Milli ara öncesinde, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'in attığı gollerle Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı. Bu galibiyet, Kartal için büyük bir moral kaynağı oldu. Özellikle 4 buçuk aylık bir aranın ardından sahalara dönen Cezayirli yıldızın performansı, Beşiktaş camiasını umutlandırdı. Ayrıca, Karagümrük ağlarını sarsan bu oyuncu, takımına büyük katkı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23