Beşiktaş milli arada Karagümrük'ü iki golle geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak ve milli arayı boş geçmeyecek. Milli ara öncesinde, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'in attığı gollerle Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı. Bu galibiyet, Kartal için büyük bir moral kaynağı oldu. Özellikle 4 buçuk aylık bir aranın ardından sahalara dönen Cezayirli yıldızın performansı, Beşiktaş camiasını umutlandırdı. Ayrıca, Karagümrük ağlarını sarsan bu oyuncu, takımına büyük katkı sağladı.