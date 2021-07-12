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Spor Beşiktaş Mehmet Topal’ı aldı
Spor

Beşiktaş Mehmet Topal’ı aldı

Salih Uçan'ı resmen açıklayan ve Kenan Karaman ile de söz kesen Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile de anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:06:00 -
Beşiktaş Mehmet Topal’ı aldı

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüsleyerek kupaları müzesine götüren Beşiktaş 'ta hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, böylece hem Galatasaray, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formalarını giyen futbolcular kervanına katılmış olacak. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Mehmet Topal ile Josef de Souza da Fenerbahçe forması dışında Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmiş oldular.

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