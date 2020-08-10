Beşiktaş, Mario Balotelli'yi transfer ediyor

Beşiktaş'ın forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle siyah-beyazlı taraftarların çok istediği Mario Balotelli konusunda gelişmeler var.

15 gün sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Beşiktaş, kadrosunu en geç 20 Ağustos'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.

Bu yüzden elini hızlı tutmak isteyen yönetimin Balotelli ile görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

2.5 milyon euro teklife olumlu yanıt

Gana asıllı İtalyan futbolcuya daha önce yıllık 1.9 milyon euroluk teklif yapan siyah-beyazlılar, son teklif olarak 2.5 milyon euro önerdi. 29 yaşındaki futbolcunun bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Son karar başkan Ahmet Nur Çebi'nin

Futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanı Erdal Torunoğulları'nın İtalya'ya giderek tecrübeli ismin menajeriyle bir araya geleceği belirtildi.

Brescia'nın yollarını ayırmak istediği Balotelli için son kararı ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verecek.

Başkan Çebi'nin transfere onay vermesi halinde imzaların atılması bekleniyor.