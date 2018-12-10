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Beşiktaş-Malmö maçına İtalyan hakem

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:54
Beşiktaş-Malmö maçına İtalyan hakem


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in Malmö ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Luca Bati yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bati'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek.

Daniele Doveri ve Maurizio Mariani'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Giorgio Peretti olacak.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:54
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