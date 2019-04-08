Beşiktaş maçında skandal! VAR bozukmuş...

Rıdvan Dilmen, MHK Başkanvekili Mustafa Çulcu ile konuştuğunu ve Beşiktaş'ın 3. ve 4. golünde ofsayt denetiminin yapılamadığını söyledi.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 yendiği mücadelede siyah-beyazlıların skoru Burak Yılmaz ile 3-1 ve Güven Yalçın ile 4-2 yaptığı goller için Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

İki pozisyonda da ofsayt tartışmaları yaşanırken, hakem Arda Kardeşler yardımcısından bilgi almasının ardından golleri verdi ve VAR kontrolü sonrasında çizgilerin çekildiği görüntünün de yayıncı kuruluş ekranına gelmediği dikkat çekti.

Dilmen: VAR bozukmuş

Rıdvan Dilmen, o anlarda VAR sisteminin bozulduğunu belirtirken; "Mustafa Çulcu'yu aradım. 3. gol ve 4. golde neden VAR'a gidilmemesinin sebebini sordum. VAR bozulmuş, bakılamamış. Ofsayt ya da değil diye yorum yapmayalım. Yardımcının kararına güvenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Büyüka: Ofsayt çizgileri gelmedi

Şansal Büyüka da pozisyonlarda görüntünün kendilerine ulaşmadığını söyledi ve "Ofsayt çizgileri bize Riva'daki VAR merkezinden geliyor. Onlardan gelmediği için maç sırasında bu görüntüleri gösteremedik." dedi.