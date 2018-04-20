Beşiktaş maçına hazırlanan Malatyaspor'da oyuncular idmana çıkmadı
Beşiktaş'la oynayacak, Evkur Yeni Malatyaspor'un futbolcuları alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadı.20 Nisan 2018 Cuma 20:38
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da futbolcular alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek oyuncuların idmana çıkmadıklarını doğrulayarak yarın maaşlarını ödeyeceklerini açıkladı.
Beşiktaş Süper Lig'de Yeni Malatyaspor maçının ardından Galatasaray deplasmanına gidecek.
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