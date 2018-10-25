Beşiktaş maçı nedeniyle metro sefer saati uzatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Beşiktaş-Genk maçıyla ilgili gelen talep üzerine sefer saatini 01.00’e kadar uzattı.25 Ekim 2018 Perşembe 11:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş’ın bugün İstanbul’da oynayacağı Genk müsabakası nedeniyle gelen talep üzerine metro seferlerini uzattı. Bu gece saat 22.00’da başlayacak Beşiktaş-Genk karşılaşması için stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlamaları için sefer saatlerinin 01.00’a kadar uzatıldığı duyuruldu.
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