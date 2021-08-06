  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Su tüketimi artıyor! İstanbul'da korkutan artış
Burdur'daki orman yangınından güzel haber
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Hakkari’de eroin operasyonu
Spor Beşiktaş Leicester City ile anlaştı! Rachid Ghezzal geliyor
Spor

Beşiktaş Leicester City ile anlaştı! Rachid Ghezzal geliyor

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden Rachid Ghezzal'ın transferi için kulübü Leicester City ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:57:00 -
Beşiktaş Leicester City ile anlaştı! Rachid Ghezzal geliyor

Beşiktaş, geçen sezon İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester'dan kiraladığı ve şampiyonlukta büyük katkı sahibi olan Rachid Ghezzal transferinde son noktaya geldi. Galatasaray 'ın da transfer etmek istediği Cezayirli futbolcu için siyah beyazlı yönetim, Leicester ile yaptığı son görüşmelerde anlaşma sağladı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah beyazlılar Rachid Ghezzal için İngiliz ekibiyle 3 milyon euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla ise 4 yıllık bir sözleşme yapacağı ifade edildi. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay