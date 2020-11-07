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Spor Beşiktaş Kulübünden hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki
Spor

Beşiktaş Kulübünden hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:35:07 -
Beşiktaş Kulübünden hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Kulübün Twitter hesabında yapılan ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait "TFF_Org"un da etiketlendiği paylaşımda, "Uğurlu mu, uğursuz mu? Kasıt VAR mı, yok mu? Hakem mi değil mi?" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Gaziantep FK ile oynanan maçın yanı sıra Süper Lig'de yapılan başka karşılaşmaların görüntülerine de yer verildi.


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