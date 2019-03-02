Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: Şenol Güneş'in kararı normal

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig 24. haftasında oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi 38 Kent Türk TV'nin konuğu oldu.

"TFF başkanlığı gündemimde yok"

Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olup olmayacağı konusuyla alakalı olarak, "Federasyon seçimine daha 100 gün var. Köprünün altından çok sular akar. Benim bütün enerjim Beşiktaş yönünde. TFF başkanlığı gündemimde yok." dedi.

Rekabet içerisinde 'o kulüp bunu aldı' diye herkes birbirini takip etmek durumunda kalıyor. Taraftarların beklentisi var çünkü. Minimum 5 sene düşük bütçeli takımlar kuracağız. Bu işin gerçeği. Bunu yapmadığımız takdirde dünyaya rezil olacağımız bir vaziyete geleceğiz kısa sürede.

''Şenol Güneş'in kararı normal''

''Şenol Güneş'in ayrılığı olağanüstü gibi görünüyor ancak bunlar normal şeyler. Sezon sonunda milli takıma gidiyor, bizim işimiz Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş'ı şampiyon yapacak, başarıya koşturacak bir teknik direktör arıyoruz. Bizi Avrupa kupalarında başarılara götürebilecek bir hoca tercihimiz olacak.'