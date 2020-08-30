Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında "Aziz milletimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında cereyan eden Büyük Taarruz’u başarıyla sonuçlandırmış, 30 Ağustos 1922 tarihinde vatan toprağını düşman işgalinden kurtararak büyük bir zafer elde etmiştir." diyen Çebi, ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"Mukaddes toprağımızın bir karışını dahi düşmana kaptırmamak için, göğsünü kurşunlara siper ederek seve seve şehadete yürüyen gözü pek vatan evlatlarının, şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazdığı ve bugün 98. yıl dönümünü kutladığımız destansı zaferi, şüphesiz ki milletimiz için en büyük gurur ve iftihar vesilelerinden biridir. Milletimizin; inancı, kararlılığı, birliği ve kardeşlik ruhu, İstiklal Mücadele'mizin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. 30 Ağustos’u bizlere armağan eden, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum."