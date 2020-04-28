Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi (2)

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig 2019-2020 sezonunun sağlık koşulları uygun olduğu takdirde oynanması gerektiğini söyledi.

Çebi, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, futbol oynamaya elverişli şartlar sağlanmadan ve sağlık riskleri minimize edilmeden sezona devam edilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Sağlık, her şeyden önce gelir. Bunu kenara iterek herhangi bir faaliyet doğru değil. Kontrol edilebilir ve futbolcuların tehlikede olmayacağı, yayılmayı önleyecek bir faaliyet yürütülecekse bunu yapmalıyız. Antalya veya başka yer olabilir. Yeter ki tedbirler alınsın. Ama sağlık geri plana itilerek maçları tamamlama düşüncesi içinde olursak bu mücadelede çok büyük kayba uğrarız." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı "Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Eğer ligi oynanmamış kabul edeceksek benim tercihim, son 5 yıllık kulüplerin başarı durumuna göre onlar Türkiye'yi yurt dışında temsil eder." açıklamasıyla ilgili, "O ifadeyi kullanırken Trabzonsporlu taraftarlar bana çok kırıldı. Ben doğruyu ifade etmek zorundayım. Bir gölgede şampiyonluk alınmasını doğru bulmadım. Ben Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesini söylemedim. Bu sezon oynanmamış kabul edilsin, Avrupa'ya gidilecekse de UEFA'nın da koyduğu kritere uygun olarak gidilsin dedim. Gelirleri de herkesle bölüşelim dedim. Son derece birleştirici bir cümle kurmuşken bunun başka yerlere çekilmesi beni üzdü." diye konuştu.





- "Özümüze dönmek zorundayız"





Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımında genç bir kadroyla yola devam etmeyi istediklerini aktardı.

Uygulayacakları transfer politikası hakkında konuşan Çebi, "Özümüze dönmek zorundayız. Bunu tercih de ediyoruz. Genç bir kadro kurmak istiyoruz. Uzun süre forma giyecek oyuncuları almak zorundayız. Kulübe gelir sağlayacak futbolcuları ortaya çıkarmak zorundayız. Yaşlı, pahalı ve katkı vermeyen transferler yapmamamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Gelecek sezon genç, başarılı olabilecek ve kabiliyetli futbolcularla devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Karius gitmek istiyorsa olay bitmiştir"





Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ile sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Alman kaleci Loris Karius'un son durumu hakkında şunları kaydetti:

"Karius burada kalırsa, gitmekten ve sözleşmesini feshetmekten vazgeçmişse onun kararını hoca verebilir. Hoca da bize son 8 haftada yenilerle önünü görmek istediğini söyledi. Şans bulamamış oyuncuların da son 8 haftada durumlarını görmek istiyor. Karius, fesih yapıp gidene kadar bizim futbolcumuz. Takdir onun. Bu kararı kendisi verecek. Bizim Karius ile kontratımız mayıs sonunda bitiyordu. Gitmek istiyorsa olay bitmiştir. Gidebilir. Ben kalayım, Beşiktaş'ın ekmeğini yedim, son güne kadar kalırım karakteri ve mizacı varsa kalır. Bunu görürüz."

Çebi, siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Pedro Rebocho, Kevin-Prince Boateng, Muhammed Elneny ve Abdoulay Diaby ile devam edip etmeyeceklerine ilişkin bir soruya, "Bazıları var, bazıları yok. Onların içinde bazıları evet, bazıları hayır. Onu sonra konuşacağız." cevabını verdi.

(Sürecek)