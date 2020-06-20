Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı ile bir araya geldi
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak siyah-beyazlı futbol takımı ile bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın, antrenörler ve futbolcularla bir araya gelen başkan Çebi'nin, başarı dileğinde bulunduğu belirtildi.
Buluşmada siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.