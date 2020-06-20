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Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:47:24 -
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak siyah-beyazlı futbol takımı ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın, antrenörler ve futbolcularla bir araya gelen başkan Çebi'nin, başarı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Buluşmada siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

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