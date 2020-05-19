Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 19 Mayıs'ı kutladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, 9 Mayıs 1919'un Türk milletinin tarihi ve talihi açısından hayati bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "16 Mayıs'ta Beşiktaş'tan başlayıp 19 Mayıs'ta Samsun'da biten yolculuk sonunda istiklal mücadelemizin tohumları da atılmıştır. Çünkü o yolculuk tükenmez bir umudun, cesaretin, azmin ve inancın yolculuğudur. Çünkü Bandırma Gemisi, bir gemiye sığdırılabilecek yükten çok daha fazlasını taşımış, bir milletin kaderini omuzlamıştır." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesinin, kısa zamanda bütün vatan sathına yayıldığı ve bu mücadelenin dört yıl sonra cumhuriyetin ilanı ile taçlandığını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, diriliştir.19 Mayıs, can suyudur. 19 Mayıs, Türk milletinin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini cihana bir kez daha haykırışıdır. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür, 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.

Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesilden nesile kutlanmaya devam edilmektedir. Büyük Beşiktaş ailesi adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için kahramanca çarpışan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum."