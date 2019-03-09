Süper Lig'de 25. hafta maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u Vofafone Park'ta konuk edecek. Son 2 haftada 2 beraberlik alarak 4 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş Atiker Konyaspor'u mağlup etmek istiyor. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

10 Mart Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Vodafone Park’ta zorlanıyor

Beşiktaş, iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park’ta bu sezon istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 resmi karşılaşmada rakiplerine skor olarak sadece bir kez üstünlük kurabildi.

Söz konusu maçlarda ligde Bursaspor’u 2-0 yenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta ligde Trabzonspor (2-2), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1) ve Fenerbahçe (3-3) maçlarını ise berabere tamamladı.

Süper Lig 25. hafta maç programı

8 Mart Cuma

20.30 Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)