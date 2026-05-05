Beşiktaş - Konyaspor | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Konyaspor skoruyla devam ediyor.
65' Orkun'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direkten döndü.
60' Uğurcan sağ kanattan içeri ortaladı. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
49' Oh ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
48' Enis Bardhi sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Bardhi'nin şutunda top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
41' Sarı Kart - Deniz Türüç
34' Berkan Kutlu'nun sol kanattan aradığı boşluğu Olaitan izin vermedi. Rakibini iyi kapatarak topu taca gönderdi.
26' Beşiktaşlı oyuncular rakip yarı alanda boşluk bulmaya çalışıyor.
19' Sol kanattan yapılan ortada Asllani ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
15' Rıdvan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
11' Deniz sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Agbadou karşıladı. Dönen topa Gonçalves ceza yayının gerisinden gelişine vurdu. Gonçalves'in şutunda kale önünde Emirhan topa kafayla müdahale etti.
9' Beşiktaşlı oyuncular orta alanda seri paslarla ileri çıkmaya çalışıyor.
4' Asllani sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu savunma karşıladı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Asllani, Olaitan, El Bilal, Oh.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka.