  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kandil’den yüz bulamayan Özel rotayı çakma ülkücülere çevirdi Belediyeler eliyle ülkeyi talan ettiler Fazladan 300 daireye kılıf arıyorlar! Tek kalemde 4 milyarlık vurgun Başkan Er: Malatya’nın geleceğini inşa ediyoruz MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi ASELSAN duyurdu: 157,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı TikTok’taki sözleri başını fena yaktı! Sedat Peker’den sıcağı sıcağına paylaşım geldi İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 8 kız öğrenci yaralandı Teksas canisine tarihi ceza: Katil kurşuna dizilerek idam edilecek
Spor Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, yarı sahada top kapma, hücum ve savunma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 8 Ekim Perşembe günü saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı, Serdal Adalı tek aday
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı, Serdal Adalı tek aday

Spor

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı, Serdal Adalı tek aday

Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de
Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de

Gündem

Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!

Spor

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!

Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber
Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber

Spor

Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23