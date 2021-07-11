  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
‘Türk Yıldızları’ nefes kesti
Ankara'da simit fiyatlarına zam!
MHP'den Tunç Soyer'e sert tepki
Spor Beşiktaş Kenan Karaman’ı kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş Kenan Karaman’ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 14:22:00 -
Beşiktaş Kenan Karaman’ı kadrosuna kattı

Geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş 'ta 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları sürüyor.

Son olarak Alanyaspor 'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, bonservisi elinde bir başka isim olan Kenan Karaman'la da anlaştı.

EURO 2020'de ay yıldızlı milli takımımızla boy gösteren 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: TRT Spor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay