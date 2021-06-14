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Spor Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaştı
Spor

Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaştı

Son şampiyon Beşiktaş, A Milli Takımı'n önemli oyuncularından Kenan Karaman ile anlaştı. Edinilen bilgilere göre; siyah beyazlılar Kenan ile üç yıllığına el sıkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 19:31:00 -
Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaştı

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra Kenan Karaman ile de anlaştı. Türkiye'den başka takımların da teklifte bulunduğu Kenan Karaman, Beşiktaş'ı tercih etti. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sercan Dikme, milli futbolcuyla üç seneliğine anlaşıldığını son detayların görüşüldüğünü ifade etti.

Kenan Karaman Beşiktaş ile anlaştı

Son olarak Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, milli takımımızın İtalya ile oynadığı karşılaşmada da forma giydi. Şenol Güneş'in sık sık tercih ettiği isimler arasında yer alan Kenan'ın bonservisi elindeydi. Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile Salih Uçan'ın transferlini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

2020/21 sezonunda Fortuna Düsseldorf formasıyla yedi gol atan Kenan Karaman, iki de asist yapmayı başardı.

Hoffenheim altyapısında forma giyen Kenan, daha sonra Hannover takımına transfer oldu. Buradan da Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan Karaman'ın sözleşmesi bu sezon bitti.

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