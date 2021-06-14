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Spor Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaştı
Spor

Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaştı

Şampiyonlar Ligi’ne güçlü kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ın A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 15:40:00 -
Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaştı

Beşiktaş ’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan’ın ardından Kenan Karaman’ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başlamıştı. Kartal bu transferde de mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı. Şu anda milli takım kampında bulunan tecrübeli futbolcunun EURO 2020 sonraıs imzayı atması bekleniyor.

Almanya'da performansı göz kamaştırdı

Almanya’da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96’da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.

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