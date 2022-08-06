  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 07:13:00 -
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta Kayserispor ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23