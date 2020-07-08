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Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:34:36 -
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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